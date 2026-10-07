Струмяни излиза на протест под надслов: „ВОДА ЗА ХОРАТА! СПРЕТЕ СЕЧТА В ПИРИН!“

Жители на Струмяни и района излизат отново с гражданска позиция заради продължаващите проблеми с водоснабдяването и опасенията за състоянието на гората в Пирин. На 9 октомври те ще се съберат пред сградата на Община Струмяни, за да поискат конкретни решения, прозрачност и мерки за предотвратяване на нови бедствия. ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ МЕДИИ:

Уважаеми колеги,

Каним представителите на медиите да отразят предстоящия граждански протест в Струмяни под мотото:

„ВОДА ЗА ХОРАТА! СПРЕТЕ СЕЧТА В ПИРИН!”

Петък, 9 октомври 2026 г.

18:30 ч.

Пред сградата на Община Струмяни

Протестът се организира от жители на Струмяни и околните населени места, които настояват за решаване на дългогодишните проблеми с водоснабдяването и за защита на гората в Пирин.

Сред основните ни искания са:

• достъп до чиста, безопасна и надеждна питейна вода;

• реално решение на продължаващите проблеми с водоснабдяването, в това число и смяната на старите амортизирани тръби (голяма част от които са етернитни); както и смяна на ВиК оператора.

• защита на природата и здравата гора в Пирин;

• прекратяване на безконтролната сеч в района над село Илинденци – една от главните причини за бедствието, сполетяло ни това лято (при изгорели и/или изсечени дървета оттокът при силен валеж се увеличава).

• прозрачност относно действията и отговорността на институциите;

• конкретни мерки за предотвратяване на нови бедствия и наводнения.

За нас това не е просто поредният (трети от 2019 г.) местен протест. Това е гражданска позиция на хора, които искат да живеят нормално, да имат достъп до чиста вода и да опазят природата, от която зависи животът на целия район.

На място ще има жители на Струмяни и населените места в общината, които ще могат да разкажат лично за проблемите с водата, бедствията, състоянието на инфраструктурата и притесненията си относно сечта в Пирин.

Медиите са добре дошли да заснемат протеста, да разговарят с участниците и да получат информация и документи, свързани с поставяните от гражданите въпроси.

Ще сме благодарни, ако изпратите репортер/оператор за отразяване на място!

За допълнителна информация и контакт – организатор на този протест (както и на предишния протест през юни):

Гергана Петрова

bgnovini.eu@gmail.com

Очакваме Ви в Струмяни на 9 октомври от 18:30 ч.

С уважение,

Инициативата „ВОДА ЗА ХОРАТА, ГОРА ЗА ХОРАТА“