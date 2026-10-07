Струмяни излиза на протест под надслов: „ВОДА ЗА ХОРАТА! СПРЕТЕ СЕЧТА В ПИРИН!“

Жители на Струмяни и района излизат отново с гражданска позиция заради продължаващите проблеми с водоснабдяването и опасенията за състоянието на гората в Пирин. На 9 октомври те ще се съберат пред сградата на Община Струмяни, за да поискат конкретни решения, прозрачност и мерки за предотвратяване на нови бедствия.
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ МЕДИИ:
Каним представителите на медиите да отразят предстоящия граждански протест в Струмяни под мотото:
„ВОДА ЗА ХОРАТА! СПРЕТЕ СЕЧТА В ПИРИН!”
Петък, 9 октомври 2026 г.
18:30 ч.
Пред сградата на Община Струмяни
Протестът се организира от жители на Струмяни и околните населени места, които настояват за решаване на дългогодишните проблеми с водоснабдяването и за защита на гората в Пирин.
Сред основните ни искания са:
• достъп до чиста, безопасна и надеждна питейна вода;
• реално решение на продължаващите проблеми с водоснабдяването, в това число и смяната на старите амортизирани тръби (голяма част от които са етернитни); както и смяна на ВиК оператора.
• защита на природата и здравата гора в Пирин;
• прекратяване на безконтролната сеч в района над село Илинденци – една от главните причини за бедствието, сполетяло ни това лято (при изгорели и/или изсечени дървета оттокът при силен валеж се увеличава).
• прозрачност относно действията и отговорността на институциите;
• конкретни мерки за предотвратяване на нови бедствия и наводнения.
За нас това не е просто поредният (трети от 2019 г.) местен протест. Това е гражданска позиция на хора, които искат да живеят нормално, да имат достъп до чиста вода и да опазят природата, от която зависи животът на целия район.
На място ще има жители на Струмяни и населените места в общината, които ще могат да разкажат лично за проблемите с водата, бедствията, състоянието на инфраструктурата и притесненията си относно сечта в Пирин.
Медиите са добре дошли да заснемат протеста, да разговарят с участниците и да получат информация и документи, свързани с поставяните от гражданите въпроси.
Ще сме благодарни, ако изпратите репортер/оператор за отразяване на място!
За допълнителна информация и контакт – организатор на този протест (както и на предишния протест през юни):
Очакваме Ви в Струмяни на 9 октомври от 18:30 ч.
Инициативата „ВОДА ЗА ХОРАТА, ГОРА ЗА ХОРАТА“
Жители на Струмяни и района