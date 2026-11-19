Обвинение за предполагаема измама с европейски средства по проект за модернизация на железопътната инфраструктура в България е внесено в Софийския градски съд от Европейската прокуратура. Става въпрос за проект на стойност над 213,7 млн. евро, свързан с обновяването на участъци от железопътната линия между София и Пловдив.

Обвинителният акт е срещу лице, което е законен представител на едно от трите дружества в консорциума, спечелил обществената поръчка за изпълнение на проекта.

Според разследването обвиняемият е предоставил чрез управителя на консорциума невярна информация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), за да осигури неправомерно достъп до европейско финансиране.

Договорът за безвъзмездна помощ на стойност 213 714 235,14 евро е бил възложен през 2019 г. Между 2019 и 2024 г. НКЖИ е изплатила на консорциума общо 68 213 186,03 евро със съфинансиране от Механизма за свързване на Европа и националния бюджет.

В основата на предполагаемата измама стои декларация, че представляваното от обвиняемия дружество не е в производство по несъстоятелност. Според събраните доказателства обаче то е било обявено в несъстоятелност още през 2012 г.

Разследващите твърдят, че обвиняемият е използвал управителя на консорциума, който не е бил запознат с обстоятелствата, за да бъде подадена невярната информация пред НКЖИ.

В рамките на разследването са извършени множество претърсвания и изземвания на различни адреси в България, включително в офиси на дружества и частни жилища. Иззети са документи, свързани с обществената поръчка и изпълнението на договора.

В разследването са участвали Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР и Държавна агенция „Национална сигурност“. Първоначалният сигнал за предполагаемото престъпление е подаден от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която също е извършила проверка.

Случаят е свързан с един от големите инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства в България. Предстои Софийският градски съд да разгледа обвинението.

Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз, който разследва и преследва престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.