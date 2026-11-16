Регионалният исторически музей – Благоевград организира среща с писателката Диана Стоева и нейната книга „Трите ми момченца“ на 19 ноември (четвъртък) от 17:30 часа в музейната библиотека. Инициативата е посветена на Деня на четенето (20 ноември) и Деня на християнското семейство (21 ноември) и е насочена към деца и родители, които ще имат възможност да споделят време в света на книгите, историите и семейния хумор.

Диана Стоева ще представи забавни случки от ежедневието на своето семейство, описани в книгата „Трите ми момченца“. Чрез четене, разкази и разговори участниците ще се потопят в света на родителските приключения, детските пакости и малките житейски уроци, които често са съпроводени с много смях.

В програмата е включена и презентацията „Пътят на книгата“, която ще проследи как една идея се превръща в книга – от първите написани редове до готовото издание в ръцете на читателя. Децата и родителите ще научат повече за процеса на писане, за хората, които участват в създаването на книгата, и за всички стъпки, които предшестват срещата ѝ с публиката.

Събитието поставя акцент върху четенето като споделено преживяване и върху значението на времето, което децата и родителите прекарват заедно. Идеята е библиотеката на музея да се превърне в пространство за общуване, творчество и среща с книгите извън традиционната учебна среда.

Поради ограничения брой места е необходимо предварително записване на телефон 0877 227 079.