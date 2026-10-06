Две фирми се конкурират за изграждане на нов временен паркинг в двора на МБАЛ – Благоевград

ве фирми са подали оферти за изграждането на временен паркинг в двора на МБАЛ – Благоевград. Обществената поръчка е обявена от Община Благоевград, а кандидатите са „Пиринстройинженеринг“ ЕАД и ДЗЗД „Благоевград 2026“.

Ценовото предложение на „Пиринстройинженеринг“ е 137 390,52 евро, докато ДЗЗД „Благоевград 2026“ е предложило 137 022,71 евро. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 137 550 евро без ДДС.

Предстои комисията да разгледа и оцени техническите предложения на двамата кандидати и да провери съответствието им с условията и критериите, заложени в обществената поръчка. След приключването на оценката ще бъде определен изпълнител.

Изграждането на временния паркинг е свързано с необходимостта от осигуряване на допълнителни места за паркиране в района на МБАЛ – Благоевград.

Към момента процедурата все още е в ход и няма избран изпълнител.