Вихрен (Сандански) постигна впечатляваща победа с 6:1 над Пирин (Благоевград) в югозападното дерби от 17-ия кръг на Втора лига. Санданчани демонстрираха сериозно превъзходство и заслужено се поздравиха с убедителния успех, който ги изкачи временно на първото място в класирането.

Възпитаниците на Владимир Манчев започнаха срещата по най-добрия възможен начин. Още в 9-ата минута Преслав Йорданов откри резултата от дузпа, а в 22-ата Даниел Манолев удвои преднината на домакините. Малко преди почивката, в 44-ата минута, Калоян Кръстев нанесе нов удар по амбициите на „орлетата“, оформяйки класическото 3:0.

Пирин опита да се върне в двубоя и още в началото на второто полувреме Йордан Костов намали изоставането на гостите с попадение в 48-ата минута. Надеждите на благоевградчани за обрат обаче бързо бяха охладени.

В заключителната част на срещата резервите на Вихрен също се включиха в головото шоу. Томи Костадинов покачи на 4:1 в 78-ата минута, а само четири минути по-късно Лео Пимента отбеляза едно от най-красивите попадения в мача, прехвърляйки технично вратаря на Пирин за 5:1.

Точката на спора постави отново Преслав Йорданов, който в 87-ата минута реализира второто си попадение в срещата и оформи категоричното 6:1.

С този успех Вихрен затвърди отличните си амбиции през сезона и временно се изкачи на върха във Втора лига. Тимът на Владимир Манчев ще очаква развоя на двубоя между ЦСКА II и Берое, който предстои в понеделник, за да стане ясно дали ще запази лидерската си позиция.

Югозападното дерби завърши с категорична заявка от страна на санданчани, които записаха една от най-убедителните си победи през кампанията.