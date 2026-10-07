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Двама са откарани в болницата след катастрофа край Симитли

By Екип Blagoevgrad.EU
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Тежка катастрофа между лек и товарен автомобил е станала днес на главен път Е-79 в района на Симитли. Сигналът за инцидента е подаден след 16:00 часа.

По първоначална информация при сблъсъка са пострадали двама души. Към момента няма официални данни за състоянието им. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Инцидентът е станал в района на тол камерата при Симитли, а движението по път I-1 Благоевград – Симитли временно се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Причините за катастрофата се изясняват.

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