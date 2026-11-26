Разследването за смъртта на 16-годишната И.С., която загина след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевград, се прехвърля на Софийската градска прокуратура. Целта е да се гарантират обективност, безпристрастност и пълно изясняване на обстоятелствата около трагичния случай.

С постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор Магдалена Лазарова ръководството и надзорът върху досъдебното производство са възложени на Софийската градска прокуратура (СГП). Решението е взето по предложение на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Благоевград.

В постановлението се посочва, че прехвърлянето има за цел да изключи всякакви съмнения относно непредубедеността на разследването и да осигури пълна и обективна оценка на събраните доказателства.

Досъдебното производство е образувано на 24 май 2026 г. за умишлено умъртвяване на момичето. Според първоначалната информация престъплението е извършено в периода от неустановен час на 23 май до около 23:50 часа същата вечер, чрез хвърляне на детето през прозорец от петия етаж на жилищен блок в Благоевград. Разследването е по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Като обвиняем по делото е привлечен А.Г. С определение от 27 май 2026 г. Окръжният съд в Благоевград е оставил без уважение искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Решението е потвърдено на 4 юни от Софийския апелативен съд.

С постановление от 27 май на обвиняемия е наложена забрана да напуска пределите на България без разрешение на прокурор.

От Софийската градска прокуратура обръщат внимание, че в публичното пространство досега са разпространявани отделни фрагменти от фактологията по случая, които не представят цялостната картина на разследването. Публикувани са и частични данни от множество експертизи, без да бъдат представени пълните заключения и мотивите към тях.

От СГП съобщават още, че обхватът на разследването е разширен и се работи по всички възможни версии. Събраните доказателства се съпоставят и анализират, като по тях ще бъде определяна и по-нататъшната посока на разследването.

Софийската градска прокуратура заявява, че ще продължи да информира обществеността за развитието на случая, като същевременно гарантира законосъобразното и безпристрастно протичане на производството.