Държавните горски стопанства – Сливница, Тетевен, Рилски манастир, Якоруда и Земен, се включиха в инициативата на Югозападното държавно предприятие за възстановяване на опожарените горски територии над село Илинденци.

Екипите извършиха почвоподготовка и залесяване на определените участъци, а към кампанията отново се присъединиха и ученици и преподаватели от Професионалната лесотехническа гимназия в Банско.

Инициативата обединява горски служители, институции и доброволци в усилията за възстановяване на пострадалата от пожара гора. Всеки участник поема грижа за определен терен, като ангажиментът продължава и след засаждането – с наблюдение и грижа за прихващането и развитието на фиданките.

Кампанията на ЮЗДП цели не само да възстанови опожарените площи, но и да насърчи отговорността към природата и устойчивото опазване на горските ресурси.