Гражданите вече ще могат да проследяват колко средства Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е платила за тяхното лечение. Новата функционалност „Финансов профил“ в Националната здравноинформационна система (НЗИС) ще предоставя обобщена информация за медицинските дейности и разходите по тях чрез мобилното приложение „еЗдраве“.

Инструментът и новите механизми за контрол върху публичните средства бяха представени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Финансовият профил ще обхваща данни от 1 януари 2021 г. за медицински прегледи, дентална помощ, диагностични изследвания, лекарства и болнично лечение. Така пациентите ще могат да проверяват какви дейности са отчетени на тяхно име и да сигнализират при несъответствия.

„Всяка отчетена медицинска дейност трябва да бъде проследима. Всяко плащане с публични средства трябва да бъде проверимо. Гражданите трябва да знаят как се използва ресурсът, предназначен за тяхното здраве“, заяви министър Катя Ивкова.

Новата функционалност е част от промяна в модела на контрол в здравеопазването, при която целта е нарушенията да бъдат предотвратявани, а не установявани след извършването им. Основният принцип е „първо проверка, после плащане“. При разминаване между отчетените медицински дейности и данните в НЗИС плащането ще бъде спирано до изясняване на случая.

„Дигитализацията ни позволява да проследяваме връзката между извършените медицински дейности и разходваните за тях публични средства. Благодарение на дигиталните механизми за контрол можем своевременно да установяваме несъответствия и да минимизираме рисковете от злоупотреби“, посочи министър Иван Василев.

Контролът върху лекарствата вече се осъществява в реално време. Ежемесечно се проверяват над 3 милиона рецепти в повече от 2400 аптеки, а грешките при отпускане на медикаменти са намалели до 0,2%.

Активното участие на пациентите също дава резултат. Само през първия месец са подадени 1760 сигнала, по които НЗОК е образувала 560 проверки.

Здравното министерство разширява и анализа на болничните дейности и решенията на ТЕЛК, като институционалният контрол ще бъде насочван към областите с повишен риск.

Над 835 000 граждани вече имат достъп до електронните си здравни досиета чрез „еЗдраве“. До края на годината се очаква въвеждането на пациентско резюме, интегрирането на историческите данни на НЗОК и свързването на онкологичния регистър. Предвижда се и пациентите да могат да оценяват качеството на получената болнична помощ.

Според министър Ивкова новият механизъм трябва да наложи по-висок стандарт на прозрачност и отчетност, да защити публичния ресурс и да подкрепи коректно работещите медицински специалисти. Средствата, предпазени от злоупотреби, следва да бъдат насочвани към реалните потребности на пациентите.