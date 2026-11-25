Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 година. Средствата ще се използват за изплащане на новата целева помощ от 50 евро за посрещане на коледните празници на близо 530 000 хора от уязвимите групи. Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

Съгласно Закона за социално подпомагане такава подкрепа ще получат хора, които имат право на еднократни, месечни или целеви социални помощи или помощи за отопление за текущия зимен сезон. Право на коледни добавки имат и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца без право на наследствена пенсия от починал родител; деца в социални услуги, получаващи месечни помощи и деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства. Новата целева помощ ще бъде изплатена и на младежи, между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, подкрепени с помощ за покриване на първоначални потребности; на ветерани от войните, както и военноинвалиди и военнопострадали, получаващи помощ от Агенцията за социално подпомагане.