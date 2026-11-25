Сняг, дъжд и опасност от поледици се очакват в страната през следващите дни. До неделя, 29 ноември, снеговалежите ще обхванат по-голямата част от България, като в Северна България се очаква да се образува снежна покривка.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовава шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и оборудвани с подходящи гуми. От агенцията напомнят водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция, за да не възпрепятстват движението и работата на снегопочистващата техника.

В четвъртък, 26 ноември, рано сутринта минималните температури ще бъдат предимно между минус 3 и 2 градуса. Има вероятност от образуване на поледици в Северозападна България и по долините на реките Струма и Места. През деня температурите ще се повишат, но още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд.

В петък, 27 ноември, валежите ще се усилят, особено в Северозападна България.

По-ниски температури се очакват в събота, 28 ноември. Повишен риск от поледици и обледенявания ще има в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се прогнозират интензивни снеговалежи, докато в останалата част от страната ще има значителни количества дъжд.

В неделя, 29 ноември, снеговалежите ще обхванат по-голямата част от страната. В Северна България се очаква да се образува снежна покривка.

Републиканската пътна мрежа вече е в режим на зимно поддържане. По-голямата част от пътните настилки са превантивно обработени от областните пътни управления и фирмите, отговорни за поддръжката.

Екипите следят непрекъснато метеорологичните прогнози, за да реагират своевременно при промяна на обстановката. Особено внимание ще бъде отделено на планинските проходи и високопланинските райони.

От АПИ апелират шофьорите да планират внимателно пътуванията си и да не предприемат рискови маневри при усложнена зимна обстановка.