„Обновяването на жилищния фонд, развитието на достъпни жилища и цифровизацията на строителния сектор са сред ключовите направления за устойчиво развитие, социално приобщаване и модернизация. България подкрепя политики, които съчетават инвестиции в жилищната инфраструктура с иновации, по-ефективни административни процеси и внедряване на нови технологии.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска. Тя участва в двудневната неформална среща на министрите от ЕС с ресор жилищна политика в Дъблин.

„По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. в страната са реализирани 18 проекта за социални жилища, с които са обновени 854 жилища и са подобрени условията на живот на над 1600 представители на маргинализирани групи“, съобщи пред участниците в срещата заместник-министърът. И подчерта, че подкрепата за енергийна ефективност, социално жилищно настаняване и социална инфраструктура продължава и по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

За разширяване на достъпа до жилища е необходимо устойчиво и предвидимо финансиране, по-активно сътрудничество между държавата и общините, привличане на частни инвестиции и облекчаване на административните процедури, стана ясно от думите на Пеловска. Затова е важно да се търсят решения, съобразени с потребностите както на големите градове, така и на по-слабо развитите региони.

Паралелно с жилищната политика България работи за модернизацията на строителния сектор чрез цифровизация и внедряване на иновативни технологии. Приетата Национална стратегия за цифрова трансформация на българския строителен сектор до 2030 г. предвижда въвеждането на Системата за информационно моделиране на строителството (СИМ/BIM), развитие на електронните административни услуги и изграждане на единни информационни системи.

На форума заместник-регионалният министър беше категорична, че цифровата трансформация има потенциал да повиши ефективността, прозрачността и качеството на строителните процеси, да намали административната тежест и да създаде условия за по-конкурентоспособен сектор. За постигането на тези цели е важно да се насърчават инвестициите в технологии, да се развиват цифровите умения на специалистите и да се укрепва сътрудничеството между институциите, бизнеса и научните организации.

България подкрепя европейските инициативи за улесняване на достъпа до финансиране, насърчаване на иновациите и обмен на добри практики, като подчертава, че европейските политики следва да допълват националните усилия и да отчитат спецификите на държавите членки. Достъпните и качествени жилища, както и модерният и устойчив строителен сектор, са от съществено значение за развитието на регионите и повишаването на качеството на живот.

На форума в Дъблин присъстваха и Йорданка Георгиева – парламентарен секретар в МРРБ и Силвия Петрова – директор на дирекция „Жилищна политика“ във ведомството.