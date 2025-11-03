НачалоАктуално
Районна прокуратура – Благоевград предаде на съд мъж, обвинен за престъпления, извършени в условията на домашно насилие и за неизпълнение на съдебна заповед

By Екип Blagoevgrad.EU
 Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, с обвинителен акт предаде на съд Д.К., привлечен към наказателна отговорност за извършени престъпления – закана с убийство, причиняване на телесна повреда, неизпълнение на съдебна заповед.

Обвиняемият Д.К. около 15 години живеел във фактическо съжителство с М.Ч. През 2023 г. двамата сключили брак, като заедно с двете си деца живеели в гр. Сандански.

През последните години мъжът започнал да упражнява физическо насилие над съпругата. Тя подавала жалби в полицията, които впоследствие оттегляла, за да продължи да живее с него заради децата им.

Вечерта на 15.03.2025 г. Д.К. поискал пари от М.Ч., за да си купи наркотик, но тя му отказала. Около 03,00 ч. я събудел и отново настоял за пари. Проявил агресия, като хванал жената за шията, заплашил я с убийство и я ударил в лицето.

Напуснал жилището, след като жената се обадила на телефон за спешни случаи 112.

Обвиняемият се върнал около 06,00 ч., изблъскал със сила входната врата и влязъл в жилището. Нанесъл побой на М.Ч., удряйки я с ръце в областта на лицето и тялото, в резултат на което й били причинени телесни увреждания – отоци, рани, кръвонасядане, синини.

След пореден сигнал за извършено домашно насилие местопроизшествието било посетено от полицейските служители, които задържали Д.К.

Пострадалата М.Ч. подала в съда молба по Закона за защита от домашно насилие, а впоследствие и молба за развод. Обвиняемият е бил отстранен от съвместно обитаваното жилище в гр. Сандански.

Въз основа на издадена заповед за защита той се задължавал да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо пострадалата, да я приближава и да осъществява контакт с нея под каквато и да е форма.

На 25.04.2025 г. в гр. Сандански Д.К. не изпълнил съдебната заповед, като посетил местоработата на М.Ч. и поискал от нея да оттегли жалбата в полицията за упражненото физическо насилие над нея.

Предстои делото да продължи в съда.

