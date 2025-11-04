Окръжен съд Благоевград призна за виновен подсъдим по дело за опит за убийство

Петчленен състав на Благоевградския окръжен съд призна за виновен 63-годишен мъж от с. Сатовча в това, че н а 24.08.2024 г., около 08.20 часа, на площада в село Сатовча, направил опит умишлено да умъртви А. С., в качеството му на полицейски орган – младши полицейски инспектор в група ,,Териториална полиция‘‘ на сектор ,,Охранителна полиция‘‘, в Участък – Сатовча на Районно управление – гр.Гоце Делчев, при изпълнение на службата му, свързана с опазване на обществения ред, по време на работа по утвърден график, като нанесъл удар с нож в областта на гърдите на инспектора, и с това му причинил порезно нараняване, като опитът е останал недовършен по независещи от него причини.

С постановената от Окръжен съд присъда на 63-годишния мъж е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 (осем) години, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим.

Подсъдимият е осъден да заплати и сторените по делото разноски.

Делото се разгледа при съкратено съдебно следствие, след като подсъдимият призна фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен съд –гр.София.