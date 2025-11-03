Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев работят по получен сигнал за това, че за времето от 19:30 часа на 01.11.2025 г до 08:00 часа на 02.11.2025 г. е счупен монетник на вендинг автомат за топли напитки и кафе, находящ се в района на ул. „Драма“ в гр. Гоце Делчев и са отнети монети на приблизителна стойност около 200 лева. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

ПТП:

На 02.11.2025 г. около 10:40 часа в района на гробищния парк в гр. Петрич, лек автомобил „Тойота Ярис“ с 35-годишна водачка от гр. София е блъснал 4-годишно момче от гр. Петрич, което е изскочило пред него. Детето е пострадало с охлузна рана и след извършен медицински преглед е освободено за домашно лечение. На водачката на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

На 02.11.2025 г. около 12:30 часа на пътя между с. Лещен и с. Гърмен, лек автомобил „Форд Фиеста“ с 40-годишен неправоспособен водач от с. Гърмен е излязъл в ляво от пътното платно и се е блъснал в дърво. Водачът на автомобила е пострадал с контузна рана на главата и счупен нос, а 18-годишен пътник в него – с фрактура на лопатката и ключицата на ръката. На 40-годишния мъж е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,31 промила в издишания от него въздух. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

В хода на извършена, около 23:21 часа на 31.10.2025 г. на ул. „Георги Андрейчин“ в гр. Благоевград, проверка на лек автомобил „Форд Торнео“, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е установено с техническо средство, че 66-годишният водач на автомобила от с. Еленово шофира с наличие на 1,94 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 53-годишен мъж от с. Самуилово. Около 22:25 часа на 01.11.2025 г. в с. Коларово, управляваният от него товарен автомобил „Ситроен“ е спрян за извършване на проверка и с техническо средство е установено, че водачът шофира с наличие на 2,93 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 31.10.2025 г. до 08:00 часа на 03.11.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 17 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 12 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети 9 пожара.

Извършени са 3 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 2.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 02.11.2025 г. около 09:59 часа е получено съобщение за пожар в товарен автомобил на АМ „Струма“ в района на с. Левуново. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: кора на двигател и турбокомпресор.

На 02.11.2025 г. около 12:54 часа е получен сигнал за пожар във вила в местността „Трещеник“, общ. Якоруда. Погасен от екип на УПБЗН- Якоруда. Щети: част от покривната конструкция.

На 02.11.2025 г. около 17:47 часа е получен сигнал за пожар в шатра в с. Баня. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: шатра и ел. табло.