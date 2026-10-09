Промяна в собствеността на акциите на ПФК „Пирин“

Промяна в собствеността на футболния клуб от Благоевград. Ветерани се ангажират с търсенето на решение за финансовото стабилизиране на „орлетата“.

Георги Калпакчиев прехвърли акциите на ПФК „Пирин“ Благоевград на бившия вратар на отбора и клубна легенда Мирослав Митев. Прехвърлянето стана на 8 октомври по време на извънредно заседание на Икономическата комисия към Общинския съвет в Благоевград.

До промяната се стигна след продължили седмици разговори за бъдещето на клуба и търсене на възможности за осигуряване на средства за издръжката му. Темата беше поставена във фокуса на местната власт заради необходимостта от решение за финансовата стабилност и бъдещето на представителния отбор.

Мирослав Митев заяви готовност да поеме акциите от името на група ветерани на „Пирин“. Идеята е бивши футболисти и хора, свързани с клуба, да се включат в усилията за намиране на изход от кризата и привличане на подкрепа за отбора.

По време на заседанието Калпакчиев е коментирал и водени преговори с потенциални инвеститори, включително френски инвестиционен фонд. Според публикуваната информация е обсъждано възможно финансиране за развитието на клуба, но конкретните параметри и окончателното осигуряване на средствата следва да бъдат потвърдени.

Смяната на собствеността поставя началото на нов етап за „Пирин“, но пред клуба остават важни задачи, свързани с финансовото му състояние, организацията и осигуряването на необходимите средства за участие в първенството.

Предстои да стане ясно какви конкретни стъпки ще предприемат Мирослав Митев и ветераните за стабилизирането на клуба и дали ще бъде осигурено външно финансиране.