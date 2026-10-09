25 млн. къса цигари са задържани при операция „Прометей“

Близо 25 милиона къса нелегални цигари задържаха митнически служители в рамките на денонощие при операция „Прометей“. Цигарите са разкрити при проверка на четири камиона – два на МП Лесово и два в района на граничен преход Кулата.

Товарните автомобили са селектирани и проверени в рамките на две денонощия, заяви Стефан Бакалов – заместник-директор на Агенция „Митници“.

Това са най-големите задържания на нелегални цигари както на МП Лесово, така и на Кулата за последните години, уточни той и допълни, че за първи път е установен метод на трафикиране на цигари подобен на използвания при наркотиците, т.е. след една голяма пратка се движи втора. Бакалов подчерта доброто взаимодействие с органите на прокуратурата.

Шофьорът на първия товарен автомобил на граничен преход Кулата е с мярка задържане под стража и има повдигнато обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол, заяви Елица Калпачка – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград. Тя допълни, че по втория случай от района на граничен преход Кулата все още се работи и данни ще бъдат обявени на по-късен етап.

В специализираната митническа операция участие са взели митнически служители от териториалните дирекции в Бургас, София, от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и отделите „Борба с наркотрафика“.

По предварителни данни стойността на цигарите по цени в България е над 5 милиона евро.

На 06.10.2026г. около 21:15 ч., в района на граничен преход Кулата, в посока от Република Гърция за Република България, на принципа „анализ на риска“ митнически служители са селектирали товарна композиция с полска регистрация, управлявана от полски гражданин с направление Европейския съюз. Според предоставените документи, превозваната стока е вертикални емайлирани печки.

На композицията е извършен рентгенов контрол, като при анализа на изображението са възникнали съмнения относно превозваната стока. Товарният автомобил е насочен за допълнителна физическа проверка към МБ Кулата.

В хода на щателната митническа проверка митническите инспектори установяват, че всеки кашон с изображение на печка съдържа метална кутия, пълна с цигари. Цигарите са от три различни марки, като някои са без бандерол, а други с надпис Duty Free.

Общото количество на откритите нелегални цигари е 8 999 160 къса или 449 958 кутии с ориентировъчна стойност 1 789 852,80 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция „Митница София“ за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, т.3, вр. с ал. 1 от НК, наблюдавано от Териториално отделение гр. Петрич, към Районна прокуратура гр. Благоевград.

В последствие при следваща проверка на друг товарен автомобил, въз основа на рисков профил, отново извършена в района на граничен преход Кулата, е задържано и друго голямо количество цигари. Работата по случая продължава.

В рамките на същата операция „Прометей“ митническите служители на Митнически пункт Лесово задържаха рекордно за митническия пункт количество от 6 028 000 къса (301 400 кутии) контрабандни цигари при две отделни проверки на товарни автомобили, превозващи стоки от Турция за Румъния. Стойността на недекларираните тютюневи изделия възлиза на над 1.2 милиона евро.

Двете превозни средства с турска регистрация пристигат на МП Лесово в ранните часове на 06.10.2026 г. на входящо трасе в страната. На база анализ на риска те са селектирани за щателна митническа проверка.

Водачът на първия товарен автомобил – турски гражданин, е декларирал, че превозва транзитно през България групажна стока от пластмасови кутии за електрически табла, алуминиеви и технически изделия от Турция за Румъния. В хода на проверка със специализирана рентгенова апаратура са установени зони в товара с подозрителна плътност. Извършена е физическа проверка, при която митническите инспектори откриват кашони с цигари, укрити във вътрешната част на палетите с декларирани електрически табла. Установени са 2 850 000 къса (142 500 кутии), укрити цигари от различни търговски марки.

Водачът на втория товарен автомобил, също турски гражданин, е декларирал, че превозва групажна стока от различни аксесоари за баня от Турция за Румъния. При рентгеновия контрол на товара митническите служители установяват подозрителни зони и при последвалата физическа проверка откриват 3 178 000 къса (158 900 кутии) цигари, укрити по аналогичен начин във вътрешната част на палети със сифони за мивки.

Задържаните контрабандни цигари в двата товарни автомобила, спрени на МП Лесово, са общо 6 028 000 къса (301 400 кутии) от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол, с обща стойност над 1.2 млн. евро. Образувани са две досъдебни производства по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, които се провеждат от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.