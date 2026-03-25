Правителството активира мярката за подкрепа на най-уязвимите заради поскъпването на горивата

Кабинетът активира мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро за компенсиране на поскъпването на горивата заради кризата в Близкия Изток.

Вече е изпълнен критерият трети пореден ден средната цена на дребно на бензин А-95 и/или дизел, да е равна или над 1,60 евро по данни на Националната агенция за приходите (НАП).

„Структурите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са готови да изпълнят решението на Министерския съвет“, заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на съвместен брифинг с министъра на финансите Георги Клисурски след заседанието на правителството. На сайта на АСП са публикувани подробни инструкции за гражданите, които имат право да се възползват от мярката.

Министър Адемов припомни, че тези които са получавали социални помощи през януари и февруари и в Агенцията за социално подпомагане има данни за техните банкови сметки, няма нужда да подават заявление. „Те автоматично ще получат компенсацията от 20 евро”, обясни Адемов.

Той обърна внимание, че плащането ще бъде през месеца, следващ месеца, през който е активирана мярката. „Т.е., ако мярката е активирана през март, гражданите ще получат парите по сметките си през месец април. Ако тя продължи и през април, това означава, че хората с право на компенсация, ще получат следващото плащане през май“, допълни министърът.

Гражданите, за които в АСП няма данни за банковите сметки, трябва да подадат заявление в регионалната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. То може да бъде подадено също чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.

„Образец на заявлението вече е публикуван на страницата на Агенцията за социално подпомагане“, заяви министър Адемов. Той уточни, че това заявление ще се подава еднократно.

Право на компенсацията ще имат физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат подкрепата от 20 евро, техният средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по мярката ще е 537,88 евро.

Очаква се по този начин правителството да подкрепи 1,380 млн. души.