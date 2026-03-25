Паркирането в центъра на Благоевград вече излиза по-солено от това в София

Докато София се тресе от юридически трусове, жителите на Благоевград се събудиха в реалност, в която паркирането в техния град е по-скъпо от това в широкия център на столицата. Всичко се промени след ключовото решение на Върховния административен съд (ВАС) от 24 март 2026 г., което окончателно отмени новите наредби в София и върна старите цени, докато в Благоевград новата тарифа от 1.00 евро на час за „Синя зона“ вече е в пълна сила.

Парадоксът е математически неоспорим: в момента шофьор в София плаща едва 0.51 евро (1.00 лв.) за час престой в огромната „Зелена зона“, която покрива квартали като „Лозенец“ и „Иван Вазов“, докато в Благоевград алтернатива на цената от 1.00 евро на практика не съществува за централните части.

Тази ситуация поставя Благоевград в уникалната позиция на град с по-ниски доходи, но с двойно по-скъпо паркиране спрямо „Зелената зона“ на София, където цената е „замразена“ от магистратите на исторически ниски нива.

Така, докато софиянци спечелиха своята битка в съда, жителите на Благоевград се оказаха в капана на европейските цени при български заплати – един икономически абсурд, в който малкият град плаща цената на голямата амбиция.