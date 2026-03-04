Благоевградчани излизат на протест заради високите сметки за вода и ток

Граждани на Благоевград организират протест срещу високите цени на електроенергията и водоснабдителните услуги. Недоволството е насрочено за 5 март от 19:00 часа пред сградата на Община Благоевград.

Повод за гражданската инициатива са нарасналите сметки за ток и вода, които според организаторите поставят сериозна финансова тежест върху домакинствата в града. В разпространения призив се отправя апел за масово присъствие и активна позиция срещу поскъпването на основни комунални услуги.

Очаква се протестът да премине мирно, като към момента няма информация за шествие или блокиране на ключови пътни артерии.