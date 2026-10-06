Пирин Благоевград е изправен пред сериозен проблем с професионалния лиценз

Лицензионната комисия към БФС почти сигурно ще отнеме професионалния лиценз на Пирин Благоевград, съобщава „Тема спорт“. Преди началото на сезона клубът получил условен лиценз заради задължения към НАП и подлежал на периодични проверки.

По данни на изданието задълженията към приходната агенция са били 205 600 евро. „Тема спорт“ съобщава и за неплатени заплати, заради които футболисти са напуснали клуба. В Благоевград се говори, че ръководството е заявило готовност да плати 49 000 евро на НАП, но плащането още не е извършено.

През уикенда Пирин победи с 3:2 след продължения като гост на третодивизионния Локомотив Мездра и се класира за 1/16-финалите за Купата на България. Това е първата победа на отбора през сезона, в който има 11 поредни загуби във Втора лига. Победния гол в Мездра отбеляза 16-годишен футболист.

В началото на миналия месец собственикът Георги Калпакчиев обявил, че ще се оттегли и ще прехвърли безвъзмездно акциите си. Желание да ги придобият заявили ветерани на клуба, сред които Петър Михтарски и Мирослав Митев, подкрепени от местни бизнесмени. Според „Тема спорт“ акциите все още не са прехвърлени.