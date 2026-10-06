Отново евакуираха Съдебната палата в Благоевград заради сигнал за бомба

ъдебната палата в Благоевград беше евакуирана днес след пореден сигнал за поставено взривно устройство.

Съобщението е получено на служебните електронни пощи на Окръжния и Районния съд в Благоевград. Веднага са предприети необходимите мерки за безопасност и всички намиращи се в сградата хора са евакуирани.

След проверка на сградата се очаква работата да бъде възобновена по установения ред.

Случаят е пореден на фона на серията фалшиви сигнали за бомби, подадени през последните дни към институции в Благоевград. Вчера подобен сигнал наложи евакуация на административния корпус и поликлиниката на МБАЛ – Благоевград.

По данни на МВР изпращаните съобщения са свързани с компрометирани електронни пощенски кутии и сървъри извън България. През миналата седмица част от сигналите са проследени до инфраструктура в държава от Латинска Америка, а през тази седмица – до инфраструктура в страна от Европейския съюз.