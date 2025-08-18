Доброволци от цялата страна получиха екипировка за борба с пожарите

НачалоБългария
Над 10 доброволни формирования към общини в цялата страна днес получиха ранцеви пожарогасители, дихателни полулицеви маски и моторни духалки за борба с пожарите. Екипировката беше закупена с дарения от над 1 800 души, които се включиха дотук във фондонабирателна кампания на WWF България. Само през юли тя събра 36 961 лева в подкрепа на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) и Спасителния център за диви животни към Сдружение „Зелени Балкани“, като сумата беше разделена наравно между тях. Предаването на екипировката се състоя в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в столицата в присъствието на представители на дирекцията и доброволните формирования в страната.

Независимо от отпусканите от държавния бюджет и общините средства за техника и оборудване, доброволните формирования се нуждаят от допълнителна ключова екипировка, която фондонабирателната кампанията на WWF осигурява. Така институциите и обикновените граждани заедно помагат доброволците да бъдат възможно най-ефективни и защитени, когато се изправят срещу огъня. Цялата екипировка на един доброволец може да струва около и над 1000 лв. Средствата, които екипите получават от общините, не винаги са достатъчни.

Екипировката не само прави доброволците по-ефективни в гасенето, но и значително намалява рисковете за живота и здравето им. Недобре екипиран доброволец може да пострада изключително сериозно на терен, посочват от НАДРБ. Сред най-големите рискове е задушаването и натравянето – затова е важно например доброволците да имат дихателни маски, снабдени с правилните филтри. Това може да им спаси живота, защото човек не винаги може да прецени кога е вдишал твърде много дим и е изложил живота си на опасност. Ранцевите пожарогасители и моторните духалки пък се оказаха незаменими при овладяването на горски и полски пожари, особено в труднодостъпни местности.

„И през август кампанията продължава да набира средства и очакваме да помогнем за купуването на екипировка за още формирования. Над 90% от пожарите у нас възникват заради човешка намеса. Затова се надяваме хората да осъзнаят, че е наша отговорност като общество да опазим българската природа и собствените си домове и че всеки от нас може да помогне – дали с дарение, дали като стане доброволец, дали като подаде сигнал, щом забележи пожар, но но най-вече – като се информира кои действия създават риск и сподели тази информация с възможно най-много хора.“ Това каза Владимир Иванов, ръководител „Комуникации“ във WWF България.

В България борбата с горските пожари е в ръцете на не малко институции – Министерство на вътрешните работи, Изпълнителната агенция по горите, държавните горски предприятия, общините и други. Координацията между тях е сложна, затова и ролята на НАДРБ е изключително важна: тя осъществява връзката между основните субекти в процеса на управлението на кризи – доброволци, професионални пожарникари и спасители и общини.

В България съществуват доброволни формирования към 90% от общините. Те помагат на институциите не само при пожари, а и при възникването на всякакъв вид извънредни ситуации. Особено важни са при гасенето на пожари в хълмисти и планински терени, защото те са недостъпни за специализираната противопожарна техника.

„Една от каузите ни е да вдъхновим/повече хора да станат доброволци и да привлечем съмишленици от всички сфери на живота – бизнес, институции, академична общност и др. Затова всяка година набираме нови доброволци, които стават част от общността на НАДРБ. Тя обединява голяма част от доброволните формирования в страната и се радваме, че досега тази година се присъединиха 9 нови. В НАДРБ членуват също и необщински доброволни отряди, както и клубове, спортни федерации, неправителствени организации и др.“ Това каза Тодор Грозданов, секретар на НАДРБ.

