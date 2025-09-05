От 9 до 12 септември движението в посока София в участък от АМ „Струма“ поетапно ще е в активната лента

От 9 септември /вторник/ до 12 септември /петък/, между 7 ч. и 17 ч., движението в посока София от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

През следващата седмица – от 9 до 14 септември, ще се променя организацията на движение в посока Радомир и по път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км, поради полагане на маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

В същия период от 8 ч. до 17 ч. за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.