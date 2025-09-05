Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Около 275 канабисови растения с общо тегло около 515,100 килограма са унищожени от криминалисти при ОДМВР-Благоевград. Те били открити при проведени, на 04.09.2025 г., действия по линия на противодействие на отглеждането, държането и разпространението на наркотични вещества, като около 260 от растенията с общо тегло около 514,800 килограма били засадени в обезлесен участък в землището на с. Вишлене, общ. Петрич, а около 15 от тях, тежащи около 304 грама – в обособена нива в землището на с. Плоски, общ. Сандански. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

Около 02:00 часа на 05.09.2025 г. в с. Баничан, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 19-годишен младеж от с. Теплен. В хода на извършената проверка, у 18-годишен пътник в автомобила от гр. Гоце Делчев е намерено полиетиленово пакетче, съдържащо около 6,9 грама марихуана. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

На 04.09.2025 г. около 20:10 часа в района на ул. „Свобода Бъчварова“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е проверен 18-годишен младеж от гр. София. У същия е открита около 0,53 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. Образуван е заявителски материал.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са задържани три лица, у които са открити вейп устройства, съдържащи канабис.

В обедните часове на 04.09.2025 г. в района на с. Дагоново, 37-годишна жителка на селото е проверена от полицейски служители на РУ-Разлог, които открили у нея две електронни цигари тип Вейп с течност, реагираща положително на канабис и две стъклени контейнерчета с течност, която също е реагирала положително на канабис.

На същата дата в района на ул. „Христо Ботев“ в гр. Сандански, полицейски служители на РУ-Сандански проверили 29-годишен мъж от града, у когото са намерени пет вейп устройства, съдържащи течност, реагираща положително на канабис.

През същия ден в района на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Благоевград е проверен 39-годишен благоевградчанин, у когото полицейски служители на 01 РУ-Благоевград открили вейп устройство с течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис.

За случаите са уведомени компетентните прокуратури. Работата продължава.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 04.09.2025 г. до 08:00 часа на 05.09.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 6 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 6 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 3 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 04.09.2025 г. около 17:06 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви в землището на с Айдарово. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: покривна конструкция и домашно имущество. Спасени: леки автомобили и сгради.

На 04.09.2025 г. около 14:23 часа е получен сигнал за пожар в пресевна машина в землището на гр. Разлог. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Разлог. Щети: транспортна лента. Вероятна причина: самозапалване.

На 05.09.2025 г. около 04:52 часа е получен сигнал за пожар в къща в района на ул. „Предел“ в гр. Благоевград. Погасен от 3 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: бараки.