Община Благоевград трие критики и блокира неудобни граждани в социалните мрежи

Граждани на Благоевград сигнализират в медията ни, че официалната фейсбук страница на Община Благоевград се превръща не в място за диалог, а в платформа с еднопосочни послания.

Според жителите критични коментари се изтриват системно, а потребители, които задават неудобни въпроси, биват блокирани и губят възможност да изразяват мнение. „Пишем въпроси за проблемите в квартала, за дупките по улиците или за липсата на прозрачност, и след малко нашите коментари ги няма“, разказват жители. Те смятат, че администрацията и лично кметът не желаят да чуват критика в публичното пространство.

Най-често премахваните публикации са свързани с критики към работата на кмета и общинската администрация, с настоявания за прозрачност при обществените поръчки и бюджета, както и с изразяване на недоволство от управленските решения.

„Първо изтриват коментара ти, после те блокират, за да не можеш повече да пишеш. Това не е диалог, а цензура“, разказват други жители, които вече нямат достъп до страницата на общината. Експерти по дигитална комуникация подчертават, че социалните мрежи трябва да бъдат място за реална обратна връзка между институциите и гражданите. Вместо това, според тях, практиката с изтриване и блокиране води до нарастващо недоверие и усещане за непрозрачност.

Гражданите настояват кметът и администрацията му да спрат цензурирането на критики и да осигурят откритост в публичната комуникация.