От 25 до 31 октомври временно ще се променя организацията на движение по АМ „Струма“ в област Перник

От утре – 25 октомври, до 31 октомври за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма“ в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно между 10-и и 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 27-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

