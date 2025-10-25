НачалоБлагоевград
Личният архив на Петър Петров-Пешката вече е част от Регионалния исторически музей – Благоевград

Съпругата и синът на легендарния футболист от “Пирин” Петър Петров-Пешката дариха на Регионалния исторически музея целия личен архив на футболиста, който почина тази година. Материалите са много и са ценни защото разказват не само за историята на Петров, но и за историята на отбора.
До сега музеят разполагаше с много ограничен брой материали от историята на ФК “Пирин” и това дарение е като истинско съкровище.
Петър Петров е сред легендите на “Пирин” и на българския футбол и много ще се радваме ако споменът за него докосне повече хора!
