Окръжен съд-Благоевград измени мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „парична гаранция“

Състав на Окръжния съд в Благоевград измени определение на Районен съд-Благоевград и уважи молбата на А. К. за изменение на наложената му мярка за процесуална принуда от „задържане под стража“ в „парична гаранция“.

Съдебният състав, след като изследва събраните по делото доказателства, намери, че и към настоящия момент не е отпаднало обоснованото предположение, че обвиняемият е съпричастен към вменените му престъпления. Отчитайки влошеното здравословно състояние на обвиняемия и продължителния период от задържането му, съдът счете, че най-съответна и пропорционална, е мярката за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 1 000 лв.

А. К. е привлечен в качеството на обвиняем за заснемане и разпространение на порнографски материали и принуда.

Определението на Благоевградския окръжен съд е окончателно.