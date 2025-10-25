НачалоАктуално
АктуалноБлагоевград

Окръжен съд-Благоевград измени мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „парична гаранция“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
48

Състав на Окръжния съд в Благоевград  измени определение на Районен съд-Благоевград и уважи молбата на А. К. за изменение на наложената му мярка за процесуална принуда  от „задържане под стража“ в „парична гаранция“.

Съдебният състав, след като изследва събраните по делото доказателства, намери, че и към настоящия момент не е отпаднало обоснованото предположение, че обвиняемият е съпричастен към вменените му  престъпления. Отчитайки влошеното здравословно състояние на обвиняемия и продължителния период от задържането му,  съдът счете, че най-съответна и пропорционална, е мярката за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 1 000 лв.

А. К. е  привлечен в качеството на обвиняем за заснемане и разпространение на порнографски материали и принуда.

Определението на Благоевградския окръжен съд е окончателно.

предишна статия
От 25 до 31 октомври временно ще се променя организацията на движение по АМ „Струма“ в област Перник
Следваща статия
Участници в организирана престъпна група от гр. Перник, занимавала се с незаконно подпомагане на мигранти, са задържани при проведена акция

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: