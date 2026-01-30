Зам.-министър Дора Янкова: 150 000 граждани ще могат да обновят жилищата си по НПВУ  

Очаква се през юни да стартира втората национална програма за безплатно саниране на жилищни блокове

Очаква се през месец юни да стартира втората национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за която в бюджета са предвидени над 1,248 млрд. евро. В момента се подготвят методиката и условията за кандидатстване, като финансирането ще продължи до 2029 г. Това заяви в предаването „Пресечна точка“ на Нова телевизия заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Тя посочи, че от държавното финансиране могат да се възползват както сдруженията на собствениците, които са с готови документи и включени в резервни списъци, така и блокове, които досега не са кандидатствали по някоя от програмите за саниране. „Апелирам гражданите да бъдат активни, за да променят качеството си на живот и обновят домовете си. До 2029 г. ще има осигурен финансов ресурс, от който да се възползват. Готвят се и нови програми за енергийна ефективност, една от които е по социалния фонд за климата, където са предвидени 1,6 млрд. евро. Така че ще има един постоянен финансов поток за енергийна ефективност“, каза още Янкова. Тя допълни, че страната ни е осмата в Европейския съюз и втора след Финландия с разработен национален план за саниране на жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. В него е заложено до 2030 г. с различните източници на финансиране у нас да бъдат санирани около 55 млн. кв. м жилищни и 17 млн. кв. м нежилищни сгради. „Предстоят обществени обсъждания и анализи по плана, но в него са заложени всички параметри като разгъната застроена площ, финансови измерения и др. До 2050 г. ще имаме постоянна работа по промяна на характеристиките на сградите — еднофамилни, многофамилни, бизнес и публични. Затова призовавам кметовете на големите градове: бъдете по-близо до хората“, каза още Дора Янкова. Тя отбеляза, че в Европа също е актуална дискусията за жилищата — как да се намалят разходите за поддръжка и енергийното потребление.

„150 000 граждани ще могат да подобрят качеството си на живот чрез обновени и енергийно ефективни жилища по Етап 1 и Етап 2 на Плана за възстановяване и устойчивост, благодарение на факта, че спасихме 100% от ресурса на програмата за саниране. Това са 1038 блока в цялата страна“, коментира още заместник-министърът. Янкова напомни, че буквално програмата е била спряла в периода 2023–2024 г., което е поставило под риск цялостното изпълнение на ремонтните дейности, като е имало шанс само за 585 проекта, които в момента се изпълняват под надзора на МРРБ. „Едва през 2025 г. започнахме работа след две пропуснати години“, каза още тя. По думите ѝ до момента напълно изпълнени са 11% от проектите и е разплатен 25% от ресурса в размер на 1,4 млрд. лв. Постоянно се изпълняват проекти, които вървят към довършване, като има 7 месеца за отчитане на средствата по НПВУ. С решението на правителството към Българската банка за развитие се прехвърлят 177 проекта по етап 1 и 277 проекта по етап 2, които ще могат да се изпълняват до 2029 г. Това означава повече време за избор на изпълнител, технически контрол и надзор. Янкова беше категорична, че събираното 20-процентно съфинансиране трябва да се върне на хората, които са ги събирали. „Това са техни средства, по сметка, от която те могат да решат дали да направят подобрение в блока мили да ги възстановят помежду си“, посочи тя.