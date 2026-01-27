Oпределиха дата за събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд- Благоевград

Временната комисия към Общински съвет Благоевград определи дата за събеседване с кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд- Благоевград

Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград ще се проведе на 16.02.2026 година от 17:30 часа в зала № 5 на Община Благоевград.

Днес от 11:00 часа в кабинет № 108 на административната сграда на Община Благоевград, се проведе заседание на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели, избрана с решение № 485 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 31 октомври 2025г.

На заседанието на комисията присъстваха общинските съветници: Кирил Ваклинов – председател и членове: Антония Сивикова, Милена Бунцева, Александър Марков и Вангел Тодоров.

Заседанието откри и ръководи председателят на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели – Кирил Ваклинов.

Съгласно чл. 67. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

Общо 37 души са кандидатствали за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград за мандат 2026-2030 г.

Комисията разгледа набора от документи за допустимост, входирани в деловодството на Общински съвет Благоевград в указания срок – от 01.12.2025 г. до 15.01.2026 г. (включително), след което определи дата за публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград – 16.02.2026 година от 17:30 часа в зала № 5 на община Благоевград.

Процедурата се провежда по Закона за съдебната власт.