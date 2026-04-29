Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 19-годишен благоевградчанин, след като около 22:40 часа на 28.04.2026 г. в района на ул. „Полк. Дрангов“ в гр. Благоевград, у същия е намерена около 2,17 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

След получен, около 00:15 часа на 28.04.2026 г. в РУ-Петрич, сигнал за нанесен побой над 41-годишен служител в бензиностанция в с. Кърналово, от полицейските служители е задържан 30-годишният извършител на деянието, който е от с. Габрене. На същия е постановено задържане за срок до 72 часа. След извършен медицински преглед пострадалият е освободен за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство.

На 28.04.2026 г., от полицейски служители на РУ-Сандански са проверени два магазина за дрехи в гр. Сандански, като в първия от тях са открити около 1 331 артикула, а във втория – около 437 артикула, носещи запазени търговски марки / тениски, ризи, спортни комплекти и др./, за които не са предоставени документи, удостоверяващи съгласието на притежателите на изключителното право дрехите да бъдат разпространявани. За случаите е уведомена компетентната прокуратура. Образувани са досъдебни производства.

Около 20:00 часа на 28.04.2026 г. в с. Лъжница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Субаро Джъсти“, управляван от 43-годишен мъж от селото. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 2,15 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 28.04.2026 г. до 08:00 часа на 29.04.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 3 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 2 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети 2 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.