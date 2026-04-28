Учреден бе Областен съвет по условия на труд в област Благоевград

Днес, по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа, в Областна администрация – Благоевград бе учреден Областен съвет по условия на труд за област Благоевград. Инициативата е на областния управител Николай Куколев, който ще председателства новосъздадения консултативен орган.

По време на първото заседание бе утвърден съставът на Съвета, приет бе правилник за неговата организация и дейност, както и бе взето решение за създаване на експертна работна група, която да изготви регионална програма за проучване и разработване на проект за оптимизиране на условията на труд.

За заместник-председател на Областния съвет по условия на труд бе избрана Миглена Бачева – главен експерт в дирекция АКРРДС към Областна администрация – Благоевград, а за секретар – Силвия Христова, областен координатор на КНСБ – Благоевград. В състава на Съвета участват представители на регионалните структури на представителните организации на работещите и на работодателите, както и равен брой представители на Областна администрация – Благоевград.

Основната дейност на Областния съвет по условия на труд ще бъде насочена към приемането на регионални програми за подобряване на условията на труд и тяхното представяне пред фонд „Условия на труд“ за финансиране, както и към обсъждането на състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в региона и в отделни предприятия. Съветът ще създава експертни работни групи за решаване на специфични въпроси и ще координира дейността на териториалните държавни органи по контрола на условията на труд, като същевременно ще оказва съдействие на комитетите и групите по здравословни и безопасни условия на труд.

На срещата днес присъстваха председателят на Търговско-промишлена палата- Благоевград, директорът на ТД на НОИ, представители на КНСБ- Благоевград, КТ „Подкрепа“-Благоевград , Инспекцията по труда и Бюро по труда – Благоевград.