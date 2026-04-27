Ретро парад събира 250 класически автомобила в Благоевград

И тази година през май в Благоевград пристига традиционният Ретро парад на автомобили.

XXIII издание на събитието ще събере впечатляваща колекция от 250 класически автомобили и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония на 9 май.

От 9:00 до 12:30 ч. площад „Георги Измирлиев“ ще се превърне в открит музей, където посетителите ще могат да се насладят на емблематични возила от миналия век.

Тази година организаторите от ретро клуб „Пирин” – Благоевград отбелязват и своята 30-годишнина. По този повод са подготвени много изненади. По традиция специален поздрав ще отправят и Биг Бенд – Благоевград.

предишна статия
По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград спрямо обвиняем за държане с цел разпространение на кокаин и управление на МПС след употреба на кокаин е взета мярка за неотклонение “задържане под стража”

