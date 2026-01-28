Присъда за подсъдим, извършил опит  за убийство като непълнолетен

Състав на Благоевградския окръжен съд призна за виновен А. И. Д. в това, че като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, е направил опит умишлено да умъртви Ш. А. О. Деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

Престъплението е извършено на 04.10.2024 г., около 23:30 часа, в град Благоевград, в района на чешмата в махала „Предел“.

Съдът наложи на подсъдимия наказание две години „лишаване от свобода“, като на основание чл. 69, ал. 1 от Наказателния кодекс изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от две години, считано от влизане на присъдата в сила.

С присъдата подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец Ш. А. О. сумата от 50 000 лева (25 565 евро), представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, както и сумата от 2 400 лева (1 227 евро), ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на увреждането – 04.10.2024 г., до окончателното им изплащане.

Присъдата на Окръжен съд-Благоевград може да бъде обжалвана и/или протестирана пред Апелативен съд- София.