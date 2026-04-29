30-то Общо събрание на СЮЗО

Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) проведе 30-то си Общо събрание, на което бяха приети отчетът за дейността на Сдружението за 2025 г., отчетът на Контрольора и финансовият отчет за 2025 г., както и Работната програма и Бюджетът за 2026 г.

Важен акцент в работата на събранието беше взетото решение за заявяване на обща позиция на общините от Югозападна България по няколко ключови теми и политики. Сред тях се открояват финансовата децентрализация, реформата в управлението на отпадъците, системите за киберсигурност на местно ниво, финансовите механизми по национални и европейски програми и други въпроси от съществено значение за местното самоуправление в региона.

Предстои разширено заседание на Управителния съвет на СЮЗО, което ще се проведе на 12 май 2026 г. в Благоевград.