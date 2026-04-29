Поредна успешна стъпка в изпълнението на проекта за изграждане на ГКПП „Струмяни – Берово“

Поредна важна стъпка бе направена в реализацията на стратегическия проект за изграждане на граничния контролно-пропускателен пункт „Струмяни – Берово“. По този повод в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе работна среща между министъра на МРРБ Николай Найденов, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Тодор Анастасов и областния управител на област Благоевград Николай Куколев.

Срещата бе инициирана след получената положителна оценка на доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), която дава зелена светлина за реализирането на инвестиционното предложение. То обхваща изграждането на граничния пункт, съпътстващата инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата с възложители Областна администрация – Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението по ОВОС се очаква да влезе официално в сила в началото на месец май, което ще позволи да се пристъпи към следващата ключова фаза от изпълнението на проекта. В тази връзка участниците в срещата очертаха конкретни стъпки, включително стартиране на процедурите по проектиране на избрания Вариант 1 на трасето, както и засилена координация между ангажираните страни за подготовка на предстоящите строителни дейности.

Предстои Областна администрация – Благоевград да обяви тръжна процедура за избор на изпълнител, който ще извърши както проектирането, така и изграждането на ГКПП „Струмяни – Берово“. Паралелно с това е начертана времева рамка, която да гарантира ефективната реализация на проекта.

По време на срещата бе изразена ясна ангажираност и готовност за институционално съдействие между МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Благоевград.