АПИ: 1.7 млн. коли тръгват по пътищата у нас в почивните дни около 1 май и Гергьовден

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа като броят на превозните средства в следващите дни ще достигне около 1,7 млн. автомобила за денонощие. Прогнозните данни за 2026 г. показват, че трафикът по републиканската пътна мрежа ще остане висок, но на по-ниски нива спрямо предходните години, като се наблюдава тенденция към по-равномерно разпределение и без ясно изразени пикове в отделни дни. В началото на май 2025 г. са били около 1,9 млн. преминавания за 24 часа, а през 2024 г. над 2 млн.

На изходите на София традиционно засилено ще е движението в началото на почивните дни като основният поток ще бъде към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. По прогнозни данни се очаква общо около 185 хил. превозни средства да излязат от София, като приблизително 74 хил. ще бъдат на 30 април, а около 111 хил. – на 1 май. Основният поток ще бъде към автомагистралите „Тракия“ – около 30 хил. автомобила на 30 април, и 45 хил. на 1 май, по АМ „Струма“ – съответно около 26 хил. и 39 хил. автомобила, на АМ „Хемус“ около 16 хил. и 24 хил. превозни средства. Останалите МПС ще се насочат по останалата пътна мрежа. През 2025 г. в същия период на изходите от столицата към АМ „Тракия“ са отчетени общо около 66 хил. превозни средства, към АМ „Струма“ – около 35 хил., а към АМ „Хемус“ – около 26 хил.

Най-интензивно ще е движението в следобедните и вечерните часове на 30 април, както и до обяд на 1 май. Част от пътуващите ще тръгнат и в деня преди Гергьовден, като комбинират почивния ден с предстоящия уикенд.

Очаква се връщането към София да не бъде концентрирано в един ден, тъй като част от пътуващите ще се приберат на 3 май, тъй като 4 и 5 май са работни дни. Други ще пътуват към столицата на 6 май, а при по-дългите пътувания около 10 май.

Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ – в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

на 30 април от 15 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. МПС над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

на 1 май между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

на 3 май от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на МПС над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения;

на 5 май между 15 ч. и 20 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения;

на 6 май от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ „Тракия“ забраната не се отнася за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик – път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 30 април и на 1 май, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 3 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

В следващите дни остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, ще преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103-и км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. Веднага след свличането на земната маса експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед. До изпълнение на необходимите дейности и осигуряване безопасността на движение остава ограничено движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-и км.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.