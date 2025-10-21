Окръжна прокуратура – Благоевград ръководи разследване за пътнотранспортно произшествие със загинала млада жена

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта – по чл. 343, ал. 3, пр. 5, б. „б“, вр. ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Около 18,50 ч. на 18.10.2025 г., на третокласен път от с. Михнево към с. Кърналово, община Петрич, 33-годишият О.А. управлявал лек автомобил, м. „Ауди“.

При избиране на скоростта водачът нарушил правилата за движение, като не се е съобразил с конкретните пътни условия и не е направил всичко възможно да спре моторното превозно средство.

С действията си О.А. предизвикал пътнотранспортно произшествие, при което автомобилът е излязъл от пътното платно и се е обърнал в крайпътната канавка.

Вследствие на инцидента е била причинена смъртта на пътничката в автомобила – 24-годишната В.Д.

От доказателствата, събрани на този етап от разследването, може да се направи обосновано предположение за виновността на О.А. Установено е, че същият е неправоспособен водач.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу него.