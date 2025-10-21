Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е задържан 33-годишен мъж от с. Корница. Около 20:00 часа на 20.10.2025 г. в района на с. Корница, у същия е открито около 196 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на амфетамин. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 11:00 часа на 20.10.2025 г. на ул. „Христо Ботев“ в гр. Разлог е извършена проверка на лек автомобил „БМВ“ и 28-годишния му водач от с. Баня, при която е установено с техническо средство, че 28-годишният мъж шофира след употреба на наркотично вещество. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В обедните часове на 20.10.2025 г. на бул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев, от органите на реда е спрян лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 22-годишен мъж от с. Огняново. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 20.10.2025 г. около 09:35 часа в РУ-Разлог е получено съобщение, че около 09:00 часа на същата дата пред закусвалня в района на ул. „Екзарх Йосиф“ в гр. Разлог е възникнала физическа саморазправа между две 14-годишни момчета, като едното от тях, което е от с. Баня е получило изкълчване на раменната става. От полицейските служители е установено, че извършител на деянието е 14-годишен младеж от гр. Разлог. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

След получено през вчерашния ден в РУ-Гоце Делчев съобщение за извършена, около 12:00 часа на 19.10.2025 г., кражба на хранителни продукти от хранителен магазин в гр. Гоце Делчев, от работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установен и задържан 18-годишният извършител на деянието от гр. Гоце Делчев. По случая е образуван заявителски материал.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 20.10.2025 г. до 08:00 часа на 21.10.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 3 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 2 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 20.10.2025 г. около 10:49 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Коларово. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: мебели, бяла и черна техника и опушени стени.