Окръжен съд- Благоевград взе мерки за неотклонение на четирима обвиняеми за престъпна група за насилие и изнудване на жени за предоставяне на сексуални услуги

Благоевградският окръжен съд взе мерки за неотклонение задържане под стража по отношение на три от обвиняемите лица – Й. П., С.К., Л.А. и мярка за неотклонение „гаранция в пари“ по отношение на обвиняемата- И. Т.

След запознаване с наличния доказателствен материал, състав на Благоевградския окръжен съд прецени, че въпреки изключително краткия срок на разследване, за момента може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемите – Й. П., С.К., Л.А. към повдигнатите им обвинения, като данните за съпричастност се извеждат от наличните по делото свидетелски показания. По отношение и на тримата обвиняеми – Й. П. С.К., Л.А. е налична опасност от извършване на престъпление, но няма данни за опасност от укриване.

Окръжен съд-Благоевград остави без уважение искането на Окръжна прокуратура –Благоевград за вземане на най-тежката мярка за неотклонение по отношение на обвиняемата- И. Т. Според съдебния състав липсват данни за познанство й с всички останали членове на групата, независимо от това са налични данни, за да се направи извод за съпричастност към другите й повдигнати обвинения-разследването за трафик на хора. Окръжният съд, отчитайки обстоятелство, че е неосъждана, прецени че целите по чл.57 от НПК, по отношение на обвиняемата ще бъдат постигнати и с по-лека мярка, а именно „гаранция в пари“ в размер на 5 000 евро.

Определението на Благоевградския окръжен съд може да се обжалва и/или протестира пред Апелативен съд София, като в случай на жалба и/или протест, заседанието е насрочено за 17.03.2026 г. от 10:00 часа.