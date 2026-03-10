Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Благоевград проведе извънредно заседание

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – Благоевград проведе извънредно заседание днес, на което членовете на Комисията обсъдиха мерки за облекчаване на трафика в района на гр. Кресна във връзка с предстоящите Великденски празници и летния туристически сезон 2026 г.

Областният управител и председател на Комисията по БДП – Николай Куколев ръководи заседанието като подчерта необходимостта от спешни мерки, които да гарантират на първо място безопасността на жителите и същевременно комфорта на пътуващите предвид наближаващите Великденски празници и летния сезон.

По време на срещата бяха представени резултатите от предприетите през миналата година мерки. Началникът на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР- Благоевград гл. инспектор Сергей Алексов посочи, че през 2025 г. са били провеждани регулярни срещи между институциите с цел подобряване на пътно-транспортната обстановка в района и предотвратяване на предпоставки за тежки пътни инциденти. Анализът на институциите показва, че набелязаните мерки са били адекватни и са допринесли за по-спокойното преминаване на засиления пътникопоток в най-натоварения период – от април до септември.

Директорът на ОПУ – Благоевград инж. Марков също подчерта, че основен приоритет остава опазването на живота и здравето както на пешеходците, така и на преминаващите водачи, както и предотвратяването на пътнотранспортни произшествия по път I-1 от Републиканската пътна мрежа. Марков уточни още, че светофарната уредба в центъра на град Кресна вече е с постоянен характер и че от ОПУ предлагат и тази година временна организация на движението в района на града, ограничаване на левия завой при подлезите, което ще позволи по-голяма пропускателна способност на пътя и по-плавно преминаване на трафика, както и стриктно спазване на двойната непрекъсната линия по цялото протежение на града. Контролът ще се осъществява чрез поставяне на еластични колчета или чрез присъствие на екипи на сектор „Пътна полиция“. Предвижда се също поставянето на информационни табели, които ще сигнализират шофьорите за възможни задръствания и ще насочват към алтернативни или обходни маршрути.

От Община Кресна посочиха, че жителите на града са запознати и вече имат изградени навици във връзка с въведените мерки за организация на движението, които се прилагат в периодите с по-интензивен трафик.