Спор в Сандански завърши с фрактура на подбедрица, задържан е 63-годишен

От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 63-годишен санданчанин,

след като в следобедните часове на 10.03.2026 г. в района на ул. „Тодор Каблешков“

в гр. Сандански е блъснал 66-годишен мъж от с. Лебница по време на възникнал

между тях спор. Падайки на земята, 66-годишният е пострадал с фрактура на

подбедрицата и е настанен за лечение в МБАЛ-Сандански. Работата по случая

продължава. Образувано е досъдебно производство.