Спор в Сандански завърши с фрактура на подбедрица, задържан е 63-годишен

От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 63-годишен санданчанин,
след като в следобедните часове на 10.03.2026 г. в района на ул. „Тодор Каблешков“
в гр. Сандански е блъснал 66-годишен мъж от с. Лебница по време на възникнал
между тях спор. Падайки на земята, 66-годишният е пострадал с фрактура на
подбедрицата и е настанен за лечение в МБАЛ-Сандански. Работата по случая
продължава. Образувано е досъдебно производство.

