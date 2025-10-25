Участници в организирана престъпна група от гр. Перник, занимавала се с незаконно подпомагане на мигранти, са задържани при проведена акция

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Перник се водят действия по

разследване по дело за дейността на организирана престъпна група,

занимавала се с противозаконно подпомагане на чужди граждани да

преминават в страната в нарушение на закона.

При акция, проведена на 23.10.2025 г. от Главна дирекция „Борба с

организираната престъпност”, на автомагистрала „Тракия”, в района на

пътния възел за с. Вакарел, община Ихтиман, бил спрян лек автомобил,

превозващ трима граждани на Ирак.

Установено е, че чужденците са в производство по разглеждане на молби за

международна закрила, като без надлежно разрешение са напуснали

определената им зона за пребиваване в гр. Харманли.

В хода на разследването са извършени обиски, претърсване на имоти и

превозни средства, изземвания на мобилни телефони, документи, лек

автомобил. Разпитани са свидетели, проведени са разпознавания на лица.

Гражданите на Ирак са разпитани пред съдия.

Събрани са доказателства, че водачът на лекия автомобил – 49-годишният

С.С. от гр. Перник, от 2023 г. ръководил организирана престъпна група,

по смисъла на Наказателния кодекс, създадена с користна цел – получаване

на имотна облага чрез подпомагане на чужденци да преминават в страната в

нарушение на закона.

Участниците в престъпното сдружение са А.О., на 27 години, Б.Г., на 24

години, и А.Г., на 29 години.

На 24.10.2025 г. на трима от тях – С.С., Б.Г. и А.Г., са предявени

постановления за привличане в качеството на обвиняеми. С постановление

на прокурор лицата са задържани за срок до 72 часа, като предстои да

бъдат внесени в съда искания за вземане на мерки за неотклонение

„задържане под стража”.

Четвъртият участник в ОПГ – А.О., е в ареста по друго наказателно

производство. Предстои привличането му в качеството на обвиняем и по

настоящото дело.

Продължава работата по установяване на участието в престъпната група и

на други лица, както и на техните конкретни роли в нея.