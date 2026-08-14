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Oставиха в ареста обвиняем за наркотици в Сандански

By Екип Blagoevgrad.EU
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Състав на Благоевградския окръжен съд взе най-тежката мярка за неотклонение по отношение на 49-годишен, обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества-хероин с общо тегло 27.71 гр. и амфетамин с общо бруто тегло-21.63 гр.

След анализ на събрания по делото доказателствен материал, съдебният състав прецени, че е налице обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към инкриминираната престъпна дейност. Не е на лице опасност обвиняемият да се укрие. Налице е опасност да извърши престъпление, основано на тежестта на извършване на престъплението, при наличието на множество обекти наркотично вещество с немалко количествено съдържание.

Определението на Благоевградския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-София, като в случай на жалба/протест заседанието е насрочено за 20.08.2026 г. от 10:00 часа.

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