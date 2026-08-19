Жълт код за високи температури в област Благоевград

За 20 август 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за високи температури. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, в източните райони – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 34°.

В планините ще бъде слънчево. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над Родопите. Ще духа умерен югоизточен, по най-високите и открити части – северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 21°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Очаква се горещото време да създаде условия за повишен риск за здравето, особено при продължителен престой на открито. Препоръчва се хората да избягват продължително излагане на пряка слънчева светлина в най-топлите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да се съобразяват с препоръките на здравните власти.

Жълтият код е сигнал за потенциално опасно време, при което са възможни неудобства и рискове за хората, чувствителни към високите температури.