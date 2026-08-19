Протест за бъдещето на Пирин: Фенове и граждани се събират пред Общината

Недоволството около състоянието на любимия на Благоевград Пирин продължава да расте. Феновете на клуба организират протест този петък, с който искат да покажат, че повече няма да приемат случващото се с отбора.

Според привържениците ръководителите на клуба, треньорът и кметът на Благоевград не виждат проблем в собствените си действия и не поемат отговорност за състоянието, в което се намира Пирин.

Затова феновете призовават за масово присъствие пред Общината.

Протестът ще се проведе:

📅 Петък, 21 август

⏰ 18:00 часа

📍 Пред Общината в Благоевград

Организаторите отправят призив към всички фенове на Пирин, родителите на деца от школата и гражданите на Благоевград да се присъединят.

„Да покажем, че гаврата с Пирин трябва да спре!“

Протестът е призив за промяна и за поемане на отговорност за бъдещето на един от символите на Благоевград.