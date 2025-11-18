Обвиняем за причиняване на средна телесна повреда на мъж в с. Крупник е с мярка за неотклонение „задържане под стража“

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се води досъдебно производство за извършено в условията на опасен рецидив престъпление – причиняване на средна телесна повреда.

На 14.11.2025 г. в с. Крупник, община Симитли, 27-годишният М.С. нанесъл побой на бивш колега, като го ударил с твърд предмет по крака.

В резултат на пострадалия е било причинено счупване на кост на подбедрица, довело до трайно затруднение на движенията.

В хода на разследването е установено, че извършителят на деянието е осъждан. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем.

По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М.С.