Днес движението при 58-и км на АМ „Струма“ ще е в изпреварващата лента

Днес 18 ноември, от 8 ч. до 17 ч. ще се извършва гаранционен ремонт на фуги на виадукта в района гр. Дупница /при 58-и км/ на АМ „Струма“ в посока София. При изпълнението на дейностите ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.