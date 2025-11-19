НачалоБългария
31 декември и 2 януари ще са официални почивни дни

Правителство прие предложението на Теменужка Петкова заради еврото на Нова година да се почива общо три дни, предаде БГНЕС.

31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще са официални почивни дни, актът на правителството е еднократен, съобщи днес финансовият министър.

Петкова мотивира предложението си въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 г. и техническа подготовка за новата валута. Освен че присъединяването на България към еврозоната е събитие с особено значение за страната, Петкова е на мнение, че трябва да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори.

Предложението ѝ беше подкрепено от представители на бизнеса, откъдето отчетоха, че така или иначе в този период много фирми сливат почивните дни.

